疫情逐漸趨緩，淡海輕軌運量成長旅客逐漸回流，新北捷運公司與音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂，邀請民眾打開耳朵，聆聽屬於淡水夏季的聲音。

新北捷運公司表示，淡海輕軌自2018年底通車以來，不僅是淡海新市鎮居民出行及通勤倚賴的交通工具，更是許多市民假日前往淡水旅遊的選擇。

新北捷運表示，疫情趨緩，旅客逐漸回流，7月盛夏邀請音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂。

綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放，未來旅客候車時都會聽到進站音樂，讓旅客一趟旅程，有兩種體驗。

陳依婷表示，第一次搭乘綠山線時，最先被幾米裝置藝術品吸引，這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本《閉上眼睛一下下》「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分。」

雷光夏則談及自己的成長記憶，當年父母從南部移居新北三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海，大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點，為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是在創作歷程中，值得留念的記號。

新北捷運表示，公司自成立以來持續打造「藝術輕軌」品牌形象，除提供舒適安全運輸服務，更提供「五感乘車體驗」，包括「看」觀音山夕陽及藍海橋百萬海景、「吃」淡海名物寶盒、「嗅」淡海專屬輕軌香、「觸」幾米公共藝術，現在還加上9日正式上線可以「聽」的「淡海輕軌雙路線進站音樂」。

配合季節、時令，未來也將和在地旅學導覽團體「旅學堂」合作，推出「四季輕軌旅學」深度導覽遊程。

新北捷運強調，淡海輕軌進站音樂經過長時間測試，音量分貝符合旅客及附近住戶需求。