1992年動畫化的《美少女戰士》（以下簡稱美戰），是不少人心目中的時尚Icon，相信有許多人都曾希望自己能夠和劇中仙子們一樣，一起變身穿上華服打擊犯罪，這樣的願望JIMMY CHOO聽到了，為慶祝《美少女戰士》三十週年，品牌以主角月野兔腳上的經典靴款，推出限量聯名訂制水晶長靴，採用多達1萬9000顆的施華洛世奇水晶全手工打造。

JIMMY CHOO以1萬9000顆的施華洛世奇水晶打造美少女戰士紀念靴款。（Jimmy Choo提供）

《美戰》講述的充滿希望與勇氣並盡情展現真實個性的故事，與JIMMY CHOO品牌價值相符，對此次聯名JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi表示，「這款水晶靴的驚艷問世令我們無比自豪。 「美少女戰士」關乎深刻的時尚變革浪潮。」而這款聯名靴首先於東京六本木博物館舉辦的《Sailor Moon Museum》紀年特展中亮相，且為限量訂製款，每雙售價1萬5000美元（約台幣44萬7060元），台灣的美戰迷欲收藏可至全台Jimmy Choo專櫃詢問。