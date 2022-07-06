NC Taiwan旗下大型線上遊戲《AION》「經典伺服器」今(6)日改版，開放全新「龍界」地區，全新副本以及裝備等；而一般伺服器也迎來13週年永恆慶典。

《AION》經典伺服器今日進行2.0大改版「進擊龍界」，更新內容相當豐富，包含：

 新增「英吉森」與「柯克馬羅斯」龍界地區

 新增風道移動系統

 等級上限開放至55級

 新增51~55級裝備、技能

 新增最高等級副本「巴修曼提路寺院」

 新增「荒廢的烏達斯神殿」副本

 新增「烏達斯神殿地下」副本

 新增「參特拉德雷得奇安」戰場副本

 新增「青金功勛勛章」道具

 新增精銳萬夫長裝備道具

詳細的改版更新內容，請前往AION官網「[經典] 7/6進擊龍界遊戲更新內容說明(一)、[經典] 7/6進擊龍界遊戲更新內容說明(二)」查看相關介紹。

《AION》今日也推出多項活動：

【守護者的黃金盛世】經典伺服器7/6維護後~8/3維護前，活動期間可購買「[活動]黃金包裹」，使用「[活動]黃金包裹」達指定數量，可獲得「青金功勛勛章」、「[活動] 崔瑞昂與倫馬克武器選擇箱」等閃耀之星達人特別獎勵，其他獎勵包含「精銳萬夫長腰帶」「精銳萬夫長肩膀」「英雄飾品」，以及多種實用裝備、道具，還有奇珍外觀服飾「咚咚韓服」、「兔子毛衣」、「強力皮革服裝」等多項好禮。

守護者的黃金盛世

【龍界探險家通行證】經典伺服器7/6維護後~8/3維護前，將進行龍界探險家通行證活動，通行證等級提升的任務區分為每日/每週/賽季，初始化的時間皆不同；完成指定任務後可提升通行證等級，並獲得對應的通行證獎勵。

龍界探險家通行證

【2022最強回饋龍界呼喚】7/6 12:00~8/10 23:59推出多項限時好康，包含MyCard扣點加碼回饋、7-11超商返點最高5%回饋、OK超商限量虛寶與立體口罩、ePlay門市限定回饋活動、以及香港限定儲值回饋活動。各項回饋活動詳情請上《AION》官網查詢。

2022最強回饋龍界呼喚

此外，《AION》一般伺服器也推出了13週年慶典活動：

【13週年永恆慶典】活動期間自7/6維護後至8/10維護前，透過簽到簿可獲得守護者特別優惠「13週年守護者節禮物」。

【夢想世界簽到簿】7/7 11:00~8/17維護前，活動期間共35天可領取多種簽到獎勵，登入越多領取優惠越多！

【抽獎機器人】7/6維護後至8/10維護前，參加活動收集守護者紀念鑄幣可挑戰夢想世界的抽獎機器人，有機會獲得終極變身！

此外還有可提升經驗值的夢想世界、活動副本皇帝特里里隆的秘密金庫、夢想世界的迷你圖書館BUFF等精彩活動！詳情請上《AION》官網查詢。

更多改版資訊與活動詳情請上《AION》官網查詢。