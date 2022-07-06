新竹市長林智堅在台大國發所發表的論文涉及抄襲，台大今天表示，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，後續將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理。

若受理，台大說，會請所屬學院組成審定委員會進行審定，審定委員會得視檢舉情形審查被檢舉人的博、碩士學位論文，包含論文內容及結果的真實性、確認是否由他人代寫、比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等，並於2個月內完成審定。

台大表示，對於學術倫理案件的處理，一切都依校內規範的標準作業程序進行，將秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，不受外界影響，以落實勿枉勿縱的基本原則。

台大也提供著作原創性檢查服務，協助校內教師檢視各項著作的原創性。即日起，台大將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始完成離校程序。