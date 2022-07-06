受到國際總經環境不佳及聯準會升息影響，外資大幅賣超台股，拖累加權指數6月跌幅達到11.79%。截至7月5日，加權指數跌幅累計達21.24%。台股一再破底，嚴重影響投資人信心，對未來股市回升的可能性感到絕望。不過，統一投信表示，這可能是當局者迷，台股每一次股災，投資人面對低點還有更低的股市，在集體氛圍影響下，總認為股市反轉遙遙無期，而出清持股，但實際情況是，歷經黑天鵝股災後，台股反彈韌性強，總能迎來一波甜蜜的報酬。

統一投信分析，根據歷史經驗，股市下跌雖然痛苦，但持續的時間往往沒有投資人想像的長。若爬梳過去30個年度數據，會發現加權指數先後經歷亞洲金融風暴、網通泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，仍有22個年度都是上漲，僅8個年度為下跌，上漲年度高達7成。

另外，加權指數也不曾連續2年下跌。統一投信指出，即便是2008年金融海嘯，和2000年網通泡沫的巨型股災，使加權指數當年度跌幅超過4成，隔年股市仍是正報酬。尤其是金融海嘯的後一年，加權指數漲幅更是達到驚人的78.34%。雖然2009及2001年股市反彈，部分受惠聯準會降息拯救。但2015年受到聯準會開啟升息循環及中國A股股災波及，加權指數當年度跌幅超過一成。後兩年進入升息主升段，加權指數單年度漲幅卻仍在一成以上。

這一次全球經濟成長放緩，熱錢回流美國，加劇台股跌勢。統一投信建議，投資人切勿受市場恐慌氛圍影響而倉促進出股市。此時最好的投資策略應是保持定期定額習慣，透過微笑曲線攤平成本的方式，逐步累積長線投資資本。若行有餘力，投資人甚至可以趁股市位於低檔分批加碼，拉高未來投資報酬率。