三檔運輸股今天同步除息，表現相對大盤抗跌，台灣高鐵(2633)、華航(2610)迎旅遊復甦，台灣高鐵配發0.76元股息，盤中填息率78％，華航配發0.83元股息，填息率66％，嘉里大榮(2608)則在平盤附近。

台灣高鐵昨天宣布，為迎接後疫情時代全新生活型態，推出「旅行百百派」旅運振興方案。不僅規畫各種大省荷包的旅遊行程，以及針對商務、少年族群的專屬優惠；搭配政府最新公布的「悠遊國旅」住宿優惠，購買高鐵「飯店聯票」，還可享住宿最高折抵1300元及高鐵車票65折起的雙重優惠。

此外，高鐵TGo會員則獨享「月月Go有禮-指定車次88折」加碼優惠、「美好驚喜 指定會員專屬」及「高鐵假期點數折抵放大三倍」等專屬好禮。

隨著台灣進入疫情共存，高鐵的旅運量逐步回升，6月營收21.26億元，月增18.8％，比去年同期疫情最嚴峻時候，大增429.9％，累計今年上半年營收156.56億元，衰退幅度收斂到2％。

全球旅遊業報復性反彈，導致缺工、航班大亂，台灣也將進入國境鬆綁，飛機架次估將漸進式恢復，供給艙位難以放大下，運價有望維持高檔。華航為強化運能布局，8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供逾150班客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求，民眾搭機需求熱切，機票價格可望有5～6成漲幅，帶動華航客運業務明顯成長。