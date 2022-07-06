王宥忻熱愛動物，家中共養了15隻萌獸。(固力狗娛樂提供)

王宥忻熱愛動物，家中共養了15隻萌獸。(固力狗娛樂提供)

王宥忻在自家豪宅養了共15隻萌獸，包括兩隻羊駝、兩隻迷你驢、三隻食蟻獸、兩隻英國長耳兔、三隻水豚、一隻兔豚、一隻狗、一隻貓。她照顧動物就像照顧小孩一樣用心、也花很多時間陪伴他們，在食物的部分，除了飲食之外，每半年固定看獸醫並定時補充保健品給他們吃，每一隻都越吃越大隻並且精力充沛，每月約花20萬照顧萌獸寶貝。

王宥忻每天花很多時間和牠們相處，以羊駝為例每次幫草泥馬洗澡都是大工程，麥可每兩週洗澡加上吹毛的時間需要4小時，定期請修蹄師傅來家裡幫牠們修蹄、剪指甲、修毛。她也花時間和水豚相處，訓練他們可以握手和親親。

此外，有財富女神之稱的王宥忻對於理財知識有一套獨特的見解，長期研究NFT，經過準備前置期長達一年，即將於8月推出 「萌獸樂園NFT」，王宥忻分享NFT是未來的趨勢， 會越來越普及所以越早做的人，擁有越大的市場。

王宥忻說：「推出這個NFT在於賦能的豐富多元，起心動念是和大家分享豪車接送、千萬豪宅和我自己非常的喜歡動物，包括體驗億萬富翁的生活2500萬勞斯萊斯、7500萬峇厘島景觀池豪宅加上無價的萌獸生活體驗總價值破億。」

她也表示日後「萌獸樂園」農場開始營運後會將營運收益的百分之10作為收益回饋。「很開心這個創意的想法得到幣圈團隊Mepunk的支持，非常看好萌獸樂園NFT，我也承諾會把這個項目設定為重點長期主要事業。」「萌獸樂園NFT」將於8月13號豐盛信念課程開啟首波預購。