大甲區公所6日舉行施工前說明會，工程預計9月完工，提供溪北2萬多市民，一處運動遊憩的好地方。（市議員吳敏濟提供）

大甲區幸福里國道3號橋下長年閒置荒蕪，里民陳情多年爭取設置運動公園。經市議員吳敏濟邀集高公局等單位會勘，並獲得市府補助經費興將建運動遊憩公園，6日舉行施工前說明會；大甲區長顏金源說，工程預計9月完工，可提供溪北2萬多市民，一處運動遊憩的好地方。

附近居民說，幸福里國道3號橋下土地荒蕪多年，高公局以圍籬圈出與道路隔隔避免民眾亂丟垃圾；因雜草叢生比人還高，不僅影響環境衛生更阻礙行車視線，經常發生車禍等意外。民眾爭取橋下閒置土地闢建運動公園，不僅可解決環境衛生及行車安全問題，更能提供居民一處運動休憩的去處。

顧問公司指出，國3高架橋下規畫開闢成公園，基地目前已獲得高公局同意，土地無償提供給大甲區公所使用，公園闢建面積約1007平方公尺，公園內規畫有兒童搖搖樂區、體健器材區、兒童鞦韆區、石桌椅組等設施，完工後將可提供社區民眾大人小孩皆適宜活動場所。

吳敏濟表示，他去年10月即邀集高公局等單位會勘，經過數個月努力，並向市府建設局爭取到工程經費280萬元，後續將由大甲區公所施工，工程預計7月中進場施工，9月初完工，完工後將可提供地方民眾一處泡茶聊天、社區民眾舉辦活動及親子運動遊憩的場域。

顏金源強調，此公園闢建基地原本環境髒亂，雜草叢生淪為地方治安死角；盧市長相當重視區里綠美化及高架橋下空間活化再利用，公所會盡快施工，讓里民有一個安全且環境舒適的休憩空間。