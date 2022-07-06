中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，農委會鼓勵民眾選購國產石斑，但是石斑屬高價魚種，加上處理困難，一般民眾購買意願並不高。農委會主委陳吉仲預告，8月將會推出平價的石斑魚漢堡，但並未公布是哪家連鎖通路。

針對石斑價格偏高影響民眾購買意願，陳吉仲今(6)日出席「全國績優休閒農業區頒獎典禮」表示，現階段期待透過促銷石斑魚來逐步取代進口鮭魚等，因為進口鮭魚價格也不低，石斑魚在經過產地三清(去鱗、去鰓、去內臟)，以及加工冷鏈處理後，消費者吃到石斑魚的機會也增加，目前全聯、萊爾富等通路都有全力配合。

陳吉仲之前在網路節目受訪時被爆料，麥當勞推出地瓜條就是因為陳吉仲的建言，封其為「地瓜大臣」當之無愧，陳吉仲今日預告，8月將在連鎖通路推出石斑魚漢堡，請民眾敬請期待。

陳吉仲也透露自己已經吃過石斑魚漢堡，但問及口味是否能征服消費者的味蕾，陳吉仲遲疑了幾秒後說，自己認為許多消費者會去速食店購買，有信心讓消費者品嚐後覺得是所有漢堡中最好吃的。