民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆早年論文涉嫌抄襲，今委任律師按鈴申告，民眾黨立委賴香伶指出，中華大學校董是民進黨發言人李姸慧，質疑校方調查的公信力。中華大學6日表示，目前尚未收到檢舉函，若收到檢舉將成立獨立小組調查，董事會和校方無法干涉。

林智堅論文門持續延燒，賴香伶指出，應負責調查的中華大學現任董事長是新竹市議員李姸慧，根據中華大學官網，李姸慧董事長任期到2025年，李姸慧身兼黨職與校董，更是民進黨現任發言人，質疑在董事長是黨發言人之下，中華大學對論文調查的能昭公信嗎？

對此，中華大學副校長兼發言人解鴻年表示，學校目前尚未收到任何檢舉函，若有收到檢舉函，學校會立即啓動調查程序。

解鴻年也進一步說明，依據學校處理要點，啓動調查是以校外相同學術領域敎授為主，組成審議委員會進行獨立調查。

他強調，董事會和校方無法干涉調查結果，未來也無法介入調查結果，一旦進入調查程序，學校會本公平、公正、客觀之原則處理檢舉案，對處理結果也願意接受社會大眾公評。