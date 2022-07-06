【新聞稿】「Twitch 77 實況節」就在明天！鎖定 Twitch TW 直播頻道，最歡樂的《Pwnk: Stream Battle Royale》賽事即將展開。超過 80 名實況夥伴將在 77 實況節中與最強觀眾並肩作戰，包含「uzra」、「蝦愛橘子」、「crazyface」等知名實況主都將參與，除了遊戲類實況主外，「王依渟」、「滴希宇宙」、「綠寶」、「一隻鞋」等戶外、談話類型主播也將強勢參戰。賽況將由實況夥伴率先全程直播，主決賽將在 twitchtw 頻道盛大展開，競搶總獎金池超過 40 萬的超高額獎勵！

本次賽事的主角不僅僅只有實況主，每一位坐在螢幕前的觀眾更是競賽白熱化的關鍵。參賽觀眾將有機會為自己贏得 RTX 3080 顯示卡、iPhone 13 等大獎，最終排名更將為自己所力挺的實況主帶來高額獎金與榮譽。在今年的 Twitch 77 實況節，每一位觀眾才是真正決定「實況之王」獎落誰家的最終關鍵！

本次參賽名單陣容豪華，知名實況主「uzra」、「蝦愛橘子」、「王依渟」都將參與其中，遊戲高手如「crazyface」、「貝克」、「3K」、「ko」等更是來勢洶洶。但在《Pwnk: Stream Battle Royale》官方特別為實況節製作的全新題庫中，所有人將要公平競爭！「滴希宇宙」、「一隻鞋」、「綠寶」、「KSP」等高人氣實況主也將參賽，將歡聲笑語與最刺激的賽事一同呈現給所有觀眾。

報名參與的實況夥伴與他們的觀眾將在《Pwnk: Stream Battle Royale》中爭奪超過 40 萬元新台幣的超高額獎金及超豪華獎池，準時到你支持的實況夥伴頻道中報到，這次的主角將是每位坐在螢幕前的你。精彩賽事倒數兩天，鎖定 Twitch 來迎接歡樂滿點的「77 實況節」！