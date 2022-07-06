國民黨台北市長參選人蔣萬安昨（5）日前往內湖碧湖公園向民眾問好，結果遭酸僅議員參選人李彥秀到場。對此，李彥秀指出該活動是她邀請蔣萬安，所以只有一人陪同很正常，質疑綠營無招可用嗎？

李彥秀今日在臉書表示，昨日她邀請蔣萬安前往碧湖公園跟晨間運動的老朋友互動，是一場陽光正面的選舉活動，結果綠營政論節目卻稱蔣萬安到內湖僅一人陪同，讓李彥秀傻眼問「這些人是多不懂市長跟議員的選舉生態？」

李彥秀解釋，因議員是複數選區，黨內也會有良性競爭，因此個別的邀請當然就只會有個人陪同，「難道，之後我的競選總部成立與造勢，邀請萬安來，其他議員參選人也要一起參加嗎？」她更指出，蔣萬安辦公室日前安排梘頭福德祠參拜活動，就是全員到齊！

李彥秀質疑，把蔣萬安跟議員候選人之間的關係放大檢視，難道是綠營無招可用的窘境嗎？甚至還有人扯沒人要跟蔣萬安掛看板，但事實卻是她跟蔣萬安的看板早就穩穩地掛好了！她說，「民進黨現在的操作，就是要混淆視聽，甚至要讓萬安團隊陷入父子騎驢的窘境，雖然無聊，但是說不定還真的有人中計！」