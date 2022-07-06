女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，一直給人家庭幸福美滿的印象，甚至上過親子真人秀而爆紅，很受到大眾喜愛，不料今天突然爆出婚變消息，知情者更表示發現兩人的離婚官司正低調進行中，盛傳兩人婚變是因相隔兩地加上女方較強勢所致，而圈內不少已婚藝人也經歷過此問題，也被認為在婚姻中較強勢的陶晶瑩，曾中肯吐露3句忠告，可馭夫並讓婚姻保鮮。

陶晶瑩在2005年與李李仁結婚，婚後生了一雙兒女，在這段婚姻中，外界始終認為相當獨立有個性的陶晶瑩較為強勢，而這可能讓李李仁吃不消，但事實證明，兩人長久下來婚姻美滿，過著平靜滿足的日子，她在2012年參加Ella(陳嘉樺)婚禮時，分享了3句話：「女生要常扮演不同角色保持新鮮感，有時溫柔低調，該強勢的時候要強勢」，被認為中肯又能確實為婚姻保鮮。

陶晶瑩與李李仁結婚，被認為個性強勢可能讓老公吃不消。(中時資料照片)

柯以柔婚變後，被知情人爆作風強勢，讓大廚尪郭宗坤自尊心受損。(中時資料照片)

女星柯以柔2011年嫁給大廚郭宗坤，婚後很快生了3名子女，本以為家庭生活安穩幸福，不料婚後6年驚爆婚變，有知情人士透露，柯以柔個性較強勢，會嫌郭宗坤不會賺錢，讓男方自尊心受損，柯以柔得知此事後沒有暴怒，而是反問：「如果我可以當那個公主，何必當每天批奏摺的皇上呢？」。

大S離婚汪小菲後，曾被前婆婆張蘭意有所指，太強勢導致另一半「暖男變渣男」。(中時資料照片)

大S當年與汪小菲閃電結婚，婚姻維持10年，於去年11月宣布離婚，她恢復單身3個月後，便宣布與24年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，讓外界無不感到驚喜，但也因此，她與汪小菲過去在婚姻中的互動，受到熱烈討論，前婆婆張蘭開直播時，疑似趁著聊婚姻相處之道暗指前媳婦：「活生生的一個暖男把他逼成了渣男」，還要女方回憶過去想一想，「是自己的錯，還是咱們太強勢了！」。