由臺灣獨立遊戲創作團隊「自遊再升」開發、宇峻奧汀發行的奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》今（6）日在 Steam 平台釋出試玩版。

奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》試玩版 今日於Steam開放下載

數百年前，人類受到山神的詛咒，身上開始冒出植物化的特徵，並在一定年紀變成真正的植物容於大地。而男主角森旭身上卻一點跡象也沒有，在種種因素下，森旭肩負起尋找解藥的任務踏上旅程。途中他遇見受傷的女孩沐梅，於是他們攜手前行，共同面對接下來的重重險峻……

在《蔓不生長 Antivine》的奇幻世界中，玩家以角色的走位，搭配旋轉視角改變古老的機關狀態，連結各機制的連鎖反應，突破層層充滿巧思的謎題設計與關卡，進而接觸到「植化」真相的根源核心，同時解開世界的真相。

「自遊再升」團隊希望透過《蔓不生長 Antivine》帶給玩家感動，不以先入為主的觀點來斷定人事物，就像回到小時候，盯著水晶球內的小小城市，以多種角度看待這個世界，期許喚醒人與人之間情感的連結，點燃彼此希望。也希望能喚起人面對大自然的敬畏，反思如何與大自然共存，達成全新的平衡。

奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》試玩版 今日於Steam開放下載

奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》試玩版 今日於Steam開放下載

遊戲製作團隊「自遊再升」目前成員共六人，皆來自南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系，團隊成員宗旨是期望從遊戲中傳達出「人與人之間情感的羈絆」，並創造驚豔的遊玩體驗。《蔓不生長 Antivine》曾獲 2020 放視大賞遊戲類（行動遊戲創作組）金獎等殊榮，創下應屆畢業生在國內遊戲類創作競賽中囊獲三金的輝煌記錄，之後持續參與各類型賽事、媒合活動、創夢市集新創加速器、線下獨立遊戲聚會等等，並於2021年獲得宇峻奧汀科技注資合作，支持遊戲新創開發，幫助團隊將其優秀遊戲作品完善，推向大眾視野。近期也獲得了「2022嘖嘖群眾集資提案大賽」（數位創作組）金獎。

奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》試玩版 今日於Steam開放下載

奇幻敘事解謎新作《蔓不生長 Antivine》試玩版 今日於Steam開放下載

《蔓不生長 Antivine》Steam試玩版開放下載，有興趣的玩家可以搶先體驗遊戲基礎和新玩法，一起前往奇幻的冒險旅途吧！若對相關消息感興趣，歡迎追蹤粉絲專頁，後續規劃將逐步釋出。