縣長徐耀昌、教育處長葉芯慧等人為考生加油打氣。（李京昇攝）

苗栗縣111學年度國小及幼兒園甄選開列新進教師缺額總計201名，國民中學部分開列新進教師缺額11名，苗栗縣政府6日分別在苗栗高中、竹南國中舉行國小暨幼兒園、國中教師甄選，苗栗縣長徐耀昌前往苗栗高中考場視察，為考生加油並慰勉試務人員辛勞，期待徵選優秀教師，維護學生受教品質，提升學習成效。

今年國民小學暨附設幼兒園教師開缺201名額，有1007人報考將選出554人參加複試，甄選分為一般地區組、偏遠地區組及原住民族組，類別共9類包括一般教師、具英語專長教師、身心障礙教師等，初試於苗栗高中辦理，預計16日辦理複試。國民中學教師甄選則開缺11名額，有78人報考將錄取33人參加複試，甄選類科包括資訊科技及生活科技，初試於竹南國中辦理，預計17日辦理複試。

苗栗縣長徐耀昌、教育處長葉芯慧以及教育處團隊前往苗栗高中巡視試場防疫措施並為考生加油，同時慰勉試務人員的辛勞。

教育處長葉芯慧說，兩場教師徵選皆配合中央流行疫情指揮中心規定辦理，考場於考試前一天完成消毒並提醒考生應試期間全程佩戴口罩，校園入口處並須測量體溫，另備有備用考場以提供發燒考生使用。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣重視教育發展，培育更加優秀的學生，為國民教育注入活力，今年國中小暨幼兒園教師徵選人數高達1085人，初試將選出國小幼兒園554人、國中33人參加16、17日的複試，再從中選出優秀教師國小幼兒園201人及國中11人，過程公開、公正、公平，吸引許多外縣市教育工作者參加，期待考生錄取後一起為苗栗教育打拼，成為苗栗縣國中小教育發展的重要推手。