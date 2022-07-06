「強化電網韌性」已經是電價調漲之外台電最重要工作，經濟部能源局與英國在台辦事處昨(5日)共同舉辦「第4屆臺英能源對話會議」，雙方會上達成就離岸風電發展的港務議題、電網轉型進行合作共識。

會議由經濟部部長王美花、英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)兩位主持，英國商業、能源及產業策略部能源外交處處長Julie Scott、及各專家代表參與，雙方就離岸風電港務推動政策、實現淨零排放-生質能角色、淨零碳排之減碳政策分享。

鄧元翰表示，台灣旨在成為亞太樞紐的離岸風電領域最為明顯，已有36家英國企業在台灣設立營運據點，支持台灣產業在地發展。

隨著離岸風電持續推動，港務基礎建設成為一大重要議題。能源局組長陳崇憲分享臺灣離岸風電推動政策，說明經濟部預計今年第4季釋出2026年至2027年的3GW裝置容量，政府也將台中港、安平港等港口規劃為風機預裝基地及後續運維基地。

因此英方與台灣港務公司表達，未來將共同就離岸風電港務議題合作，另英方與台方也將朝規劃進行電網轉型合作。能源局長游振偉表示，樂見雙方在「臺英聯合減碳研究案」取得的進展，期待未來兩國於邁向淨零轉型上，共創雙贏。