國民黨智庫執行長柯志恩獲徵召參選高雄市長後，迅速南下，將戶籍遷往高雄市，開始在地深耕。柯今日（6）表示，剛遷完戶籍回到黨部辦公室，正在研讀地方專家學者提供的資料，沒想到燈就不亮了、電腦也開不了，讓她忍不住驚呼：「高雄的日常，第一天就碰到了。」此消息引熱議，1小時內即狂吸約5000個讚。

柯志恩今日中午12時33分在臉書發文，刊出自己驚慌失措的照片寫道，剛遷完戶籍回到黨部辦公室，正在研讀地方專家學者提供給她的資料，沒想到燈就不亮了，電腦也開不了。

柯志恩直言，她現在終於體會到，高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步，也感嘆：「高雄的日常，第一天就碰到了。」

此文發出不到1個小時，即獲得約5000個讚、超過310則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高雄的夏天，暖還要更暖……」「真的是高雄的日常」、「經常莫名其妙的突然停電，才是叫人民傻眼！」「沒有什麼奇怪的問題……高雄市民正在適應」、「志恩市長，不必訝異，這種現象，以後常會有」、「停電的異常，高雄的日常」。