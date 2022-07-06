高雄市地檢署聯合保七總隊第三大隊第三中隊於2022年1月21日同食藥署南區管理中心及衛生局持搜索票前往查緝，當場查獲整個倉庫的過期食品。（（高雄地檢署提供／楊舒婷高雄傳真）

劉姓夫婦在高雄市苓雅區經營食品百貨，因受到疫情影響生意，竟將已到期食品的到期日貼紙竄改，販賣至糖尿病服務中心以及其他下游顧客。劉姓夫婦皆承認此惡劣行徑，且銷毀超過1000公斤的商品，高雄地檢署依《食品衛生安全法》處以緩起訴處份，並向公庫支付100萬元。

受到疫情影響，劉姓夫婦在苓雅區經營的食品百貨業績嚴重受挫，竟動起了歪腦筋，讓不知情的兒子製作新的日期標籤，將已經過期的寒天軟糖、夾心蛋糕等多種食品貼上新的日期貼紙繼續販賣，並銷往糖尿病服務中心以及其他下游顧客。

高雄市地檢署聯合保七總隊第三大隊第三中隊於2022年1月21日同食藥署南區管理中心及衛生局持搜索票前往查緝，當場查獲整個倉庫的過期食品，甚至在店鋪貨架上發現未經核准販賣的日本貼布、知名b群維他命等藥品，而這些日本藥品全是由劉姓夫婦的朋友私下以空運或海運的方式輸入，全數藥品也一併被扣押。

檢方總共查封超過1000公斤的過期食品，共回收下架1550公斤的商品，但因劉姓夫婦均無前科且坦承犯行，並配合高雄市衛生局銷毀商品，地檢署處分劉姓夫婦及公司緩起訴2年，須向公庫支付100萬元。

衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，切勿以身試法，並提醒消費者購買食品務必看清有效日期，若發現有逾期販售等情事，可撥打7134000轉食品衛生科反映，共同監督食品安全。