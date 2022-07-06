BA.5侵台！2例本土個案「接機遭傳染」 指揮中心曝社區風險 @中時新聞網 ​

國內首見Omicron亞型BA.5本土個案！一家三口自美國入境陸續確診，2名接機家人也染疫，經衛生局調查，5人共乘期間皆有配戴口罩，過程中沒有喝水或飲食，但全程車窗緊閉，推測為感染原因。中央流行疫情指揮中心表示，5名個案皆為輕症或無症狀，另有1名匡列密切接觸者檢驗為陰性。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，指標個案6月19日自美國入境桃園國際機場，機場唾液採檢陽性，同行家人A、B為兩名兒女，入境檢疫期間陸續發病確診；當時有2名家人前往機場接送，分別是指標個案的哥哥和媽媽，哥哥先在6月24日發病確診，媽媽則是6月30日擴大採檢驗出陽性。

國內新增BA.5首例。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，經衛生局調查，自桃園機場前往台中路程中，5人皆有戴口罩、沒有用餐或喝水，指標個案和2位國內家人沒有肢體接觸，可能是因為車程比較長，加上車窗緊密，有傳染風險。

目前5例BA.5個案皆為無症狀或輕症。羅一鈞表示，2位國內家人皆有接種3劑疫苗，廠牌為2劑AZ、1劑莫德納，第3劑接種時間為今年2月中和1月底，還在6個月保護效期內。

羅一鈞指出，經衛生局疫調和接觸者追蹤，2位國內家人分別是家管及在家工作，可傳染期間幾乎沒有出門，僅匡列1名密切接觸者，PCR檢驗為陰性，列為自我健康監測，目前沒有社區疫情外擴的情形。據統計，目前國內共驗出204例BA.5境外移入個案、36例BA.4境外移入個案，以及2例BA.5本土個案。

由於指揮中心已宣布取消確診者疫調作業，未來是否針對BA.4、BA.5本土個案重啟疫調？羅一鈞說明，針對境外移入確診個案，目前採擴大採檢方式，針對同行者、同住家人進行採檢，這次也是因為有採檢第一圈本土接觸者，發現陽性個案，因此衛生局進行疫調；未來會維持目前做法，針對第一圈接觸者擴大採檢，看看是否需要做擴大疫調。

羅一鈞提到，台中市衛生局針對這次事件做了非常詳細的疫調，包括足跡收集等等，所以在個案定序完成之前，他們已經完成相關個案和社區的接觸情形，所以很快知道需要追的接觸者只有1位；不過每個事件情境不同，可能和職業別或校園等等情境有關，需要後續研判是否需要做特別處理。