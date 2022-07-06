莫德納幼兒劑型疫苗45萬劑今抵達；副總統賴清德今表示，除了帶孩子接種疫苗之外，現在也可以持0至6歲幼兒的健保卡，至健保特約藥局及衛生所，領取政府提供的第二輪免費5劑快篩試劑。

賴清德今在臉書指出，近來，因應國際及台灣的疫情現狀，維持穩健的防疫政策，持續加強並提升疫苗覆蓋率，其中幼兒的疫苗保護力，更是努力中的重點目標。

他說，今天，莫德納幼兒劑型疫苗共 45 萬劑已經抵台，後續將提供給6個月至5歲幼兒，接種第一劑與第二劑使用，預計最快在 7 月 21 日，就可依照指揮中心及地方政府安排陸續來施打。

總統表示，同時提醒家長們，除了帶孩子接種疫苗之外，現在也可以持 0 至 6 歲幼兒的健保卡，至健保特約藥局及衛生所，領取政府提供的第二輪免費 5 劑快篩試劑。

賴清德強調，感謝防疫團隊、醫護人員、地方政府的合作努力，也謝謝家長們的耐心與配合，政府會即時因應疫情變化，持續確保疫苗供貨穩定，讓爸媽安心，也全力守護小小孩。