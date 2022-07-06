中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告6月13日起全面暫停台灣石斑魚輸入，農委會因此將目標市場轉往日本等其他市場。但有專家指出，老以「台日友好」來行銷台灣農產絕非長久之計；農委會主委陳吉仲說，無論是鳳梨還是石斑魚，所有賣到日本市場的農漁產品都是台灣最好的，是靠市場機制，而非日本同情。

日本政經觀察家福澤喬日前在談話節目《有話好說》表示，日本人會吃鰻魚，但根本不知道怎麼吃石斑，真的愛吃早就搶翻天，如果行政單位只是以「日本愛台灣」的觀念就要日本人買單，根本無法長久。

陳吉仲今日回應，無論是鳳梨還是石斑魚，所有賣到日本的農漁產品都是台灣最好的，以鳳梨和鳳梨釋迦為例，之後將以-40度至-80度來冷凍加工出口，加上本來就有龍膽石斑外銷日本，只是現在碰到中國大陸片面暫停輸入。

陳吉仲指出，今年截至目前的外銷市場，日本已經躍居第二，僅在第一名的美國之後，我們的農產品外銷是靠市場機制，而不是靠日本的同情和非市場機制請日本消費者買單，否則去年鳳梨就不會賣了1.7萬公噸，到日本，台日雙方會在遵守貿易規則下進行的農產貿易，這才是長久之道。