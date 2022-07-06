明日(7/7)就是小暑，也是太陽經過黃經105度的位置，在這個時節天氣會慢慢變熱，所以被稱為「小暑」。命理專家小孟老師在臉書粉專發文，表示古人將節氣分成大暑、小暑，用以代表氣候炎熱的程度，俗語「小暑大暑，上蒸下煮」，意味著小暑炎熱，大暑酷熱；他也列出5項小暑禁忌，像是不宜曝曬、忌吃辛辣油膩的食物等。

●不宜曝曬：

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

●忌辛辣與油膩食物：

小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。

●室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，室內太冷、室外太熱，容易因溫差變化大導致頭暈。

●忌安門：

小暑天氣悶熱，常有午後雷雨，很容易淹水，因此古人在農民曆上特別寫「勿安門」，如果安門易有水淹上門。

●3種人易有衰事：

1、屬兔的人，當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

2、雙魚座，受海王星逆行影響，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

3、水瓶座，受土星逆行影響，不宜吃太冰冷的食材，以免身體外熱內冷，導致感冒生病。

●小暑開運法：

準備一張黃色的紙，剪3個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，3個太陽也代表三陽開泰，剪好的黃紙放到紅包袋裡，再收進皮夾，並於3天後丟掉，就能招來強大的財氣。