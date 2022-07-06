新冠肺炎疫情趨緩，目前全台專責、負壓隔離病床空床率持續增加，全台平均為57.1％。中央流行疫情指揮中心今宣布，台北區、東區急性一般病床500床以上醫院的專責病房可下修至5％，將病床留給非新冠肺炎病患。

根據統計，全台專責、負壓隔離病床共1萬2343床，空床率為57.1％，其中台北區51.1％、北區55.3％、中區60.8％、南區53.4％、高屏區61.7％、東區70.3％。

醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說，今日上午指揮中心針對專責病房開設數進行開會，得出初步結論，未來2天會發文通知。因台北區、東區空床率高，急性一般病床500床以上醫院的專責病房可從10％下修到5％，可以開設更少的專責病房，留給非新冠肺炎病患使用。

至於北區、中區、高屏區、南區，則維持既有比例。羅一鈞說，北區一般病床500床以上醫院的的專責病房開設率為10％，中區、南區、高屏區則是15％，目前很多醫院的開設還是超過比例，呼籲醫院盡快調整回來。