鶯歌民宅疑涉殯葬設施引發在地區居民恐慌，新北市議員蘇泓欽在鶯歌二橋活動中心召開說明會。（陳慰慈攝）

新北市鶯歌區中正三路有一處4層樓高民宅，涉嫌以販賣祭祀用品之名私下行販售牌位之實，業者對外廣告一個牌位2萬元，預計可容納5萬個牌位，6月30日還懸掛招牌，引發當地居民恐慌，新北市議員蘇泓欽今在鶯歌二橋活動中心召開說明會，殯葬處承諾會視為殯葬設施來認定，拆除大隊也表示將於近期拆除民宅的4樓違建。

長期關切此議題的蘇泓欽主持說明會表示，神主牌到底算不算殯葬設施目前仍有疑義，他在議會總質詢詢問市長侯友宜後，市長責成民政局等單位成立稽查小組，會針對業者進行不定期稽查，只要有違規、違法的事實，就會立刻處理開罰，像招牌周一就已拆，強調市府有在處理，盼居民安心。

殯葬處長黃秀川表示，雖目前裝潢仍看不出來使用用途，但業者廣告已說明是提供祖先及個人牌位相關服務，加上議員與在地居民都相當關切此事，因此殯葬處直接將牌位視為殯葬設施來處理。

工務局說，1到3樓是住宅，但業者違規進行非作為住宅使用的裝修，按建築法規定可處6到30萬元罰鍰；另違反土管規定部分，地政局會進行相關查處；拆除大隊表示，民宅4樓是2009年前的既存違建，因違法隔間，拆除大隊去年11月30日已進場拆除隔間，今年4月稽查處於停工狀態，但業者上周掛上招牌，造成居民恐慌，拆除大隊因此近期將拆除其4樓違建。

同場出席說明會的新北市議員參選人卓冠廷表示，違法殯葬業者自行拆除懸掛招牌，就是業者知道自己非法營業的鐵證，4樓是違建，該拆就要拆，鶯歌鄉親不能接受業者，每天偷偷違法裝修，所以他決定站出捍衛鄉親的權益，監督要求新北市政府，展現公權力，重申「違法的殯葬設施，在地居民不要」。

卓冠廷認為，業者對外廣告以一個牌位2萬元在販售，上周還懸掛招牌，這已經很明確是要當作「殯葬設施」來使用，呼籲新北市府，展現市府的公權力和誠意，儘速幫鶯歌鄉親解決這一年多來的擔憂和疑慮。