槍手昨天在美國伊利諾州高地公園大開殺戒，血案過後，現場尖叫聲停止，人們逃竄無蹤，但2歲的小艾登仍身處其中，困惑地哭泣著。

高地公園（Highland Park）昨天舉行國慶遊行期間發生大規模槍擊案，21歲凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）從一處商家的屋頂朝下方遊行觀禮民眾開槍，擊中30多人，導致7名成人喪命、數十人受傷。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，死者包括30多歲的麥卡錫夫婦，凱文和伊莉娜（Kevin and Irina McCarthy）。他們2歲兒子艾登（Aiden）在血案發生時與父母分散，毫髮無傷地存活下來。

協助救助艾登的女子柯隆（Irina Colon）今天在募款網站GoFundMe網頁上表示，她和其他人提供艾登庇護，並協助找到艾登祖父母的下落。艾登的祖父母現在將負起照顧他的責任。

柯隆寫道：「才兩歲大，艾登陷入了一個難以想像的處境，要在失去雙親的情況下成長。艾登將由愛他的家人照顧著，他前方有漫漫長路要走，療癒、安定下來，最終以孤兒身分生活下去。」

71歲的羅森布拉特（Adrienne Rosenblatt）是這個社區的老住戶，和艾登一家很熟。艾登舉家搬來沒多久，羅森布拉特就帶著薄荷巧克力碎片布朗尼歡迎他們加入社區。她說，艾登是夫妻倆的獨子。

她說，有時，艾登會被祖母帶去公園散步、盪鞦韆，也看過艾登母子一起散步，艾登還會在母親鼓勵下拍拍羅森布拉特的愛犬。

羅森布拉特直到今天下午才驚覺艾登的父母都在這起槍案中喪命。她搖頭問道，艾登的祖父母該怎麼跟小孩解釋這一切？

截至台灣時間6日中午為止，以艾登名義發起的募款活動已募得超過180萬美元（約新台幣5400萬元）。

警方今天說，除凱文和伊莉娜，還有另外5名成人不幸遇害，分別是來自高地公園的64歲高德斯坦（Katherine Goldstein）、63歲桑德漢（Jacki Sundheim）、88歲史特勞斯（Stephen Straus），以及來自墨西哥的78歲托雷多（Nicolas Toledo），還有1人在醫院傷重不治，當局並未公布此人姓名。