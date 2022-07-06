國民黨苗栗縣長徵召農田水利署前苗栗處長謝福弘參選，讓有意參選的議長鍾東錦反彈，國民黨全國正副議長聯誼會也連署挺鍾，總會長、新北市議長蔣根煌今在常會前親遞連署書給黨主席朱立倫表達心聲，但黨中央澄清，提名一切公平。

國民黨主席朱立倫表示，這次提名的縣市長議長鄉鎮市長，一切按照黨的制度與規章進行，沒有任何個人或派系可以改變或影響制度，嚴肅捍衛制度，一切公平處理，不受個人或派系干擾影響。

朱立倫說，選策會在黨秘書長黃建庭當召集人下，提完名後還是要持續努力讓地方和諧團結，持續用最大耐心化解爭議，以團結爭取各地勝選。

黃健庭則表示，國民黨今年縣市長提名作業都是一具中常會通過的提名特別辦法辦理，辦法中要設選戰策略會報與中央提名委員會兩個任務編組。

黃健庭指出，選策會針對各地可能人選徵詢溝通、協調，參酌地方意見與科學民調與可能人選個人條件，在會議中充分溝通討論後做出建議，但這個建議還要送中央提名委員會通過，才能送中常會核定，過程非常嚴謹完備。

黃健庭說，選策會有8位成員，都擔任過縣市長與六都議長，有做地區分工，像桃竹苗地區就有他與前行政院副秘書長長黃敏恭、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻負責，黨中央現在每一個提名的都是經過這個完備嚴謹程序處理。

黃健庭強調，國民黨在桃竹苗地區提名，最後都是挑選最具有勝選條件人選，提名完畢後要持續整合地方，團結一致求勝。