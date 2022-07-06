知名金融集團摩根士丹利的辦公室竟傳出槍響，一名90歲的財務顧問Leonard Bernstein開5槍射殺61歲同事Chris Bayouth，隨後Leonard Bernstein在辦公室附近的轉運站遭到逮捕，最後以5萬美金的保釋金獲釋。

Barron’s報導，Leonard Bernstein與Chris Bayouth是在摩根士丹利奧克拉荷馬州辦公室一起工作的同事，上周四Leonard Bernstein走進Chris Bayouth的辦公室，對其軀幹、背部、大腿及小腿開了5槍，隨後逃離現場。

警方獲報趕到現場，將Chris Bayouth緊急送醫後並沒有生命危險，他也向警方表示，射殺他的兇手是同事Leonard Bernstein，隨後警方在辦公室附近的轉運站逮捕Leonard Bernstein並以蓄意殺人等罪嫌送辦，最後Leonard Bernstein以5萬美金的代價獲得保釋。

報導提到，衝突爆發的原因還需要進一步調查，但有目擊者告知警方，兩人已經合作長達9個月，且因為Leonard Bernstein的健康狀況不穩定，部分客戶的業務已經被轉到Chris Bayouth手上。

摩根士丹利隨即解僱Leonard Bernstein並向法院申請限制令，禁止他與公司員工聯繫，同時禁止他進入辦公室，摩根士丹利發言人也表示，「我們與當局保持密切合作，並與我們的員工站在一起。」

Leonard Bernstein在1994年展開職業生涯，當時就是待在摩根士丹利，2004年轉往花旗集團，又在2007年回鍋摩根士丹利，2012年再轉往富國銀行任職，去年再次重返摩根士丹利，在他28年生涯中，並沒有任何違規或投訴紀錄。