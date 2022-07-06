斗六分局查獲成立地下錢莊的暴力集團，月息高達15％，外籍移工也以護照當抵押品借貸，身陷巨大債務困擾。（周麗蘭攝）

流竄全台的宋姓為首放高利貸集團，借據契約是中越雙語，可見越籍移工借款人數之多。（周麗蘭攝）

雲林縣警察局執行全縣同步掃黑，動員120名警力，瓦解斗六、北港、虎尾等3個暴力犯罪集團、共逮25人，其中斗六分局查獲成立地下錢莊的暴力集團，月息高達15％，外籍移工也以護照當抵押品借貸，每人大約借款4、5萬元，警方兵分多路循線逮捕6名嫌犯。

斗六分局偵查隊長楊志盛指出，從線報得知有一個暴力討債集團在斗六流竄，報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦辦，結合桃園中壢分局、雲林專勤隊協助辦案，於桃園、新竹、台中等地查緝宋姓主嫌以及6名成員到案。

楊志盛表示，宋姓嫌犯在全台放款超過千萬以上，其中不乏外籍移工，借款的移工以護照為抵押品，並簽署約定書，從查扣帳冊得知每名約借款4、5萬元，月息高達15％，年息是180％。

楊志盛說，當被害人逾期未還款，該犯罪集團就押人限制自由，要求親人帶錢領人，外籍移工則以恐嚇為之。從查扣中越雙語的借據範本推估，本次查扣證物外籍護照12本，借款的越籍人士估計不只於此，移工接觸該集團的管道仍不明，現金需求目的也未知，僅知身陷債務陷阱的移工為數不少。

虎尾分局偵查隊則查獲一個平時無所事事，利用買賣毒品咖啡包製造糾紛的暴力集團，對上鉤的被害人攔車、砸車，要求償還債務，該集團近期感覺風頭不對，改住汽車旅館避風頭但仍被該分局掌握，日前攻堅逮捕8人。

北港分局查獲以何姓嫌犯為首的9人暴力犯罪集團經營網路賭場，招攬地方年輕人賭博，暴力催收賭債，手段包括言詞恐嚇、毀損、毆打、丟擲爆裂物、持槍威脅，迫使被害人或其家人代為清償。

雲林縣警局刑警大隊長曾順光表示，不容地方小角頭危害治安，上述3個暴力集團都布線數月之久，雲林縣警局刑大秉持「一波一波掃，一個一個抓」，絕不寬貸，貫徹打擊犯罪的決心，維護選前治安。

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