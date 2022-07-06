因應本土Omicron BA.5案例，中央流行疫情指揮中心今天表示，請家屬接送入境親友時比照防疫車隊防疫規格，接送者應完成兩劑疫苗接種，並針對手部、鞋底、行李進行消毒，且車室內不得飲食。

我國今天新增2例Omicron BA.5本土案例，為接送境外移入家人而遭感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為避免Omicron BA.5於本土進一步擴散，今起民眾如需接送入境親友，應比照防疫計程車規範，落實相關防疫措施。

羅一鈞說，相關防疫措施包含，接送者應完成兩劑疫苗接種，並建議以打滿三劑疫苗者為優先，接送時應穿戴手套、配戴口罩；親友上車前也應針對手部、鞋底、行李等進行消毒。

此外，接送途中車內不得飲食，且應適度開車窗，保持室內通風；車上所有人也都應全程配戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為。

最後，接送完成後建議對全車進行內外清消，特別針對常碰觸區域，例如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。