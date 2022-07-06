民進黨選對會昨達成共識提名立委劉櫂豪參選台東縣長；積極爭取參選的前立委賴坤成今赴黨中央與蔡英文總統見面後受訪表示，「選前要求見她，她很忙，選後才答應見面。」

賴坤成昨天在選對會召開時間前往總統官邸，賴坤成今再赴黨中央。賴坤成表示，今（6）日則來到黨中央，現在公雞的羽毛冠被拔掉，沒辦法戰鬥，總是要尋找下一個戰場。

賴坤成說，選前要求見總統，但總統很忙，選後才答應見面。他還是把對台東選舉的看法對總統說明。總統可能另有考量，所以令他很遺憾。

對於民進黨中央是否有依規定出示諮詢性民調給賴坤成，賴表示，「沒有」，「劉櫂豪在2月就拿一份41比39，說他贏的民調到處兜售」。

至於會不會幫劉櫂豪輔選，賴坤成則說，「他也不需要我啦，他那麼強了，我們不要拖累他」。

賴坤成說，他也跟蔡英文講，自己不適合繼續慰留在中小企業聯輔基金會董事長。人生總是有些取捨，總是希望能在花東故鄉做出一些更大的貢獻。