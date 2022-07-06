國民黨台北市議員陳重文今天指出，有民眾購屋後遭檢舉有違建，配合拆除後並未重建，卻遭台北市建管處移送地檢署偵辦；建管處長劉美秀坦言此案為行政疏失，已撤回送辦函文。

陳重文今天舉行「柯市府行政權好大！市民好害怕！」記者會，他說，日前接獲北投區許先生陳情，指其3年前買下一棟30多年的房屋，期間不知建物1、2樓有違建列管紀錄，隨後進行裝修要幫2個女兒圓夢開餐廳，卻被檢舉1、2樓凸窗為違建，後來也配合台北市建管處拆除。

不料，許先生拆除違建後，今年又被檢舉違建，2個女兒還收到地檢署傳票被送辦。

陳重文說，經查建物2樓強制拆除後迄今並未重建，但建管處以2樓拆後重建將2女依建築法移送地檢署偵辦，如此疏失是行政權戕害民眾權利，後經召開協調會，建管處發現疏失，並緊急發文給士林地檢署要求撤辦，但士檢檢察官仍執意傳喚2女到士檢做筆錄，讓她們擔心受怕。

他要求，希望這種遺憾案件不要再發生，讓民眾白跑法院，要求建管處應檢討整起事件過程，並審慎處理，也希望司法還2女清白。

劉美秀表示，拆除違建分為兩種方式，包括民眾自行拆除和強制拆除，本案在民國108年首次被檢舉後，業者均配合辦理拆除，但今年2月又被檢舉有新違建產生，經查為同址且分別曾有自行拆除和強制拆除紀錄，但因未查到是在何處新增違建，便按以往案例移送地檢署處理。

她說，後來經議員召開協調後會發現有行政疏失，因此撤回移送法辦函文，並請示中央若同一地點有不同拆除記錄，應分別辦理，未來針對民眾權益部分會審慎處理。（編輯：李亨山）1110706