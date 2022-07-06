行駛國道高速公路最害怕遇上龜車，有網友分享，他日前開車行駛國道一號，遇上在內線定速開90公里的烏龜車，導致內線大塞車，忍不住怒酸對方是「優秀駕駛」。不少網友看完直呼，建議原PO直接檢舉，讓對方學到教訓。

這名網友7日在臉書社團《爆怨公社》發文，透露日前開車行經國道一號南下路段，在楊梅至竹北路段間，遇上一輛銀色休旅車穩定以90公里行駛內線車道，且該車前方沒其他車，控訴對方當烏龜車已害後面塞得大排長龍。

原PO也反串表示，這輛車的駕駛實在太優秀，堪稱優良駕駛，在高速公路的尖峰時段，仍不忘替其他駕駛增添樂趣。

文章曝光後，不少網友憤怒喊罵，「國道日常啊」、「按他喇叭」、「現在很多這樣的人，實在很疲勞」、「烏龜從來不覺得自己慢」；還有網友調侃，要治烏龜車就是要超車去前面，開比對方還慢，但也有網友建議，遇上這種違規駕駛，可以直接提交影像檢舉，讓對方學到教訓。

實際上，根據法規資料顯示，外側車道供大型車與低於80公里小型車行駛，而內側車道供小型車超車使用，在不堵塞行車狀況下，須以該路段之最高速限行駛。

另，根據道路交通管理處罰條例第33條第1、2項指出，小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，可處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。