台中市長盧秀燕日前在臉書PO一張從台中遠眺玉山的照片，並希望「在台中看見玉山，要成為市民的日常」，與市民分享空品變好的喜悅；未料卻引來對手民進黨台中市長參選人蔡其昌質疑台中空氣沒變好，讓台中空汙問題再成議論焦點。

台中市議員羅廷瑋（左起）、黃健豪與台中藍營戰將鄭伯其長期關注中火汙染問題，三人曾在2020年在中火前絕食靜坐，抗議中火違法開啟燃煤機組，污染台中的空氣。（照片/羅廷瑋提供）

對此，台中市議員羅廷瑋與藍營市議員參選人鄭伯其紛紛在臉書貼出立委江啟臣之前質詢行政院廢止「台中市生煤管制條例」的影片，批民進黨護航中火不顧空汙，如今還有臉講台中空汙沒改善，直接打臉蔡。

台中市議員羅廷瑋在臉書貼出立委江啟臣之前質詢行政院廢止「台中市生煤管制條例」的影片。截圖自羅廷瑋臉書

國民黨台中市議員參選人鄭伯其也在臉書貼出立委江啟臣之前質詢行政院廢止「台中市生煤管制條例」的影片。截圖自鄭伯其臉書

羅廷瑋與鄭伯其的發文在臉書上被近百位網友轉傳分享，並獲得近千個讚與留言，有網友說「感謝盧市長保護台中市民的肺，也感謝江委員為台中市發聲！」事實上羅廷瑋與鄭伯其長期關注中火汙染問題，兩人曾與台中市議員黃健豪一起在中火前絕食靜坐，抗議中火違法開啟燃煤機組，汙染台中的空氣。

羅廷瑋發文表示，蔡其昌批評空氣沒變好，台中人真的只能苦笑。並PO出江啟臣兩年前在立法院質詢行政院廢止「台中市生煤管制條例」的影片，導致中火持續汙染讓台中人吸廢氣，羅並質疑蔡其昌在立法院高居副院長，為台中人說了什麼？做了什麼？

羅廷瑋強調，蔡其昌如果覺得「空氣沒變好」大概是他貴人多忘事，事實上，盧秀燕三年多來就是在這樣的夾縫中求生存，大家最有感的一定是這些年台中公共運輸的改善，包括iBike三倍增計畫，目前站點已達1107站、台中市電動公車200多輛，數量是全國最多、幹線公車六線齊發、換發電動車補助是全國最高等。羅說，這些節能減碳的措施減少碳排與污染就是這幾年努力推動的成果，今年台中PM2.5十多年首次優於國家標準。

國民黨提名的台中市議員參選人鄭伯其也同樣PO出江啟臣的質詢影片，並批「加害人佯裝被害者」民進黨沒資格說「空氣品質！」

鄭伯其說，已經過了兩年，大家可能忘記了。兩年前，就是民進黨廢除「台中生煤管制條例」，生煤管制條例不只管制中火，包含管制全台中企業使用煤炭加熱的行為，沒有自治條例，台中市政府就無法可罰；鄭並批，民進黨在中央阻擋台中市政府管制「燃煤」，現在卻說台中空氣不好，加害人佯裝成被害者，害慘台中人。