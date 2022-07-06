女星吳婉君在八點檔本土劇《一家團圓》飾演刁蠻富家女，精湛演技大獲觀眾好評，立刻圈了無數粉絲，常在社群網站分享日常的她，近來曬出一系列婚紗照甜喊：「我只想嫁給你」，還大露傲人美胸及白皙美背，掀起大批網友討論。

吳婉君在《一家團圓》中飾演的柯曉萱，和黃玉榮飾演的「查理」修成正果步入禮堂，她曬出一系列絕美婚紗照，只見黃玉榮將她摟進懷中，並作勢往額頭上一吻，另一張吳婉君則是從背後環抱住黃玉榮，靠在他背上露出甜美笑容，接著甜喊：「只想嫁給你」，雖然只是劇中的一幕，但卻讓所有人感受到充滿幸福的粉紅泡泡。

吳婉君穿著白色婚紗，深V造型讓傲人上圍一覽無遺，還擠出一條深邃I字事業線，接著曬出一張全身照，只見火辣S曲線完全藏不住徹底曝光，此外，背部全裸設計讓整片白皙美背見客，膚質更是好到吹彈可破，讓網友看了鼻血直流，紛紛留言：「婉君女神穿婚紗真的超美的」、「警察杯杯這裡有人身材好到犯規」、「完美的身材比例好羨慕」。

這讓黃玉榮忍不住留言大讚：「妳是我見過最會擺鏡位跟拍照的新娘攝影師，超厲害的啦」，吳婉君則是回覆：「 你跟嫂要拍週年紀念婚紗照可以找我當攝影師，包吃包住就好了」，足以見得兩人因戲培養出好感情。