新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會舉辦「竹風縣藝」13鄉鎮市藝文活動，匯集客家大戲、歌仔戲、原民舞蹈等，縣長楊文科表示，演出內容涵蓋各文化，展現多元藝術。

新竹縣政府文化局局長李安妤說，今年以「竹風縣藝」為主軸至9月30日止，在13鄉鎮辦藝文活動，而新竹縣為多元族群融合，今年特別因應各鄉鎮市屬性，推出不一樣的演出，如閩南戲曲、原民舞蹈等。

李安妤表示，新竹縣遷入率逐年攀升，人口結構多元，在新豐鄉安排竹塹築夢歌劇團演出，而竹北市親子人口多為親子劇，尖石鄉展演傳統舞蹈。

文化局指出，竹縣為客家大縣，北埔鄉是客家聚落，為讓民眾了解客家文化，安排「新竹北埔客家八音團」演出，並結合三腳採茶戲，讓地方了解北埔的八音文化。

文化局說，與新竹縣文化基金會合作下，透過巡演力挽逐漸式微的客家戲曲，讓傳統戲曲能有展演的舞台、原民樂曲持續在山谷迴盪，讓藝術工作者不只是在講台上說文化，而是站上舞台傳承，也推廣多元文化表演。（編輯：張芷瑄）1110706