陽明山4死車禍老負責人蹣跚出庭

陽明山仰德大道2017年7月發生重大死亡車禍，包括信詠工程行僱用的混凝土泵浦車司機拋飛車外死亡，釀4人死亡、5人受傷，工程行實際負責人陳木被控過失致死、過失傷害罪，士林地院開庭，死傷家屬委任律師，希望陳木負起賠償責任，與尚未和解的家屬、傷者達成共識，法官諭知，全案因陳美蘭案件高院尚未判決，待陳美蘭案告一段落，本案再進行辯結。

82歲陳木是信詠工程行前負責人，並交棒給女兒陳美蘭經營，購買發生事故的混凝土泵浦車，並知道車輛已經嚴重超載、手煞車系統已經移除，行駛在道路上將有無法有效煞停的可能，嚴重的話將造成人員傷亡的風險，仍指派死者阮英貴出班，執行冠央作為而未有任何防案，應負起過失致死、過失傷害的責任。

陳木開庭時稱：「檢察官不起訴4次，怎麼又會起訴！」律師隨即安撫並代為回答其他問題。而陳木的女兒陳美蘭地院審理期間，均否認有過失責任，並稱自己不懂大貨車，也沒開過，都是交盧姓技師維修，帳單來了也就付錢，不曾殺價，且不認為有責任，一審法院並不採信，過失致死罪重判徒刑4年2月，現仍在高院審理中。

因事故死亡的翁竟期母親沈滿、陳姓傷者均指控陳木，明明是一條命，竟然漠不關心。辯護人當庭陳述，希望陳木提出適當的金額，不要經歷民事訴訟。法官諭知，全案改行準備程序，因陳美蘭高院結果將影響陳木是否有過失責任，若陳美蘭無罪，本案將與陳木無關，全案候核辦。