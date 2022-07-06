1名男網友在《爆廢公社》發文，他107年時因為酒駕遭吊銷駕照禁考3年，他終於在上個月27號重新拿回駕照，但他絲毫沒有喜悅，反而感性上網和大家分享他酒駕花了60萬的慘痛經驗，貼文一出，網友們紛紛留言感謝他對政府的付出。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他107年時酒駕遭吊銷駕照禁考3年，110年11月時他重新報考駕訓班，但因等待防制專班及酒癮治療，最終於111年6月才考過駕照，他說為了這張駕照讓他付了將近60萬元，經過3年的深思熟慮他才明白自己的行為多麼無知，並表示他會好好珍惜這張新的駕照。

原PO說光易科罰金就花了15萬，而針對酒駕吊銷重考領者，強制安裝酒精鎖，酒精鎖1年租金6萬元、監理站防治專班上2天2800元、酒癮治療1年約6萬元、且他還為此買了一台車，因為沒人願意將車借給酒駕犯，辦理一堆繁雜手續，他在文末感嘆寫下，還好當年他沒有肇事去危害他人，並呼籲大家，別以為拒測會沒事，拒測直接吊銷駕照，下場也是跟他一樣。

文章曝光後，網友們紛紛在下方留言：「很多酒駕者都會累犯，希望樓主任何時刻都能遠離酒類」、「酒駕真的害人害己，我當初也是僥倖的心態，有過一次經驗就好了」、「知錯能改，善莫大焉。希望原PO可以保持下去」、「恭喜你也謝謝你！很多人被吊銷後選擇一輩子無照駕駛，而你卻付出那麼多，所以我謝謝你」。

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