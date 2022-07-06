28歲許姓女子日前從台北市八德路二段搭計程車往東區，返家後發現自己要價30萬元的鑽戒不翼而飛，打電話聯繫計程車司機，對方也說沒看到，她懷疑是司機或後續乘客撿走侵占，至派出所報案。警方接獲單一窗口轉報後發現，同一天就有民眾在許女上車處旁邊，拾獲她上車前就遺落的鑽戒，且該民眾拾金不昧拿到警局報案，經聯繫許女，證實是她遺失的鑽戒。

許女遺失當天先向住處附近的大安警分局敦南派出所報案，因遺失地點可能在上車時的八德路二段，單一窗口轉至中山分局長安東路派出所處理。

警方調查時，發現當天稍晚，就有民眾拾獲鑽戒至長安東路所報案，趕緊聯繫許女前往指認，並描述特徵均符合，發現就是她遺失的鑽戒，遂依規定發還許女，後續也協助許女撤告。

該鑽戒是法國知名珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）出品的「Quatre」系列，女星昆凌、林依晨都是愛好者，一只要價30餘萬元，價值不菲。