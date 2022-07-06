台中火車站前麥當勞中正店創立於1992年，已有30年歷史。（馮惠宜攝）

台中火車站前麥當勞中正店即將在7月10日結束營業，消息一出引發許多粉絲哀嚎，對此，總公司回應，「台灣麥當勞基於整體商業考量，台中中正餐廳將於7月10日晚間20時結束營業，感謝顧客長久以來的支持。」

該店1992年創立，期間曾經轉移過，原店在隔壁不遠店面，近日麥當勞在門口貼出公告表示「我們將於7／10結束營業，台中中正自1992年開幕至今30年，感謝您一路以來的陪伴，未來請繼續支持麥當勞」，這也是繼日前麥當勞1991年創立的台中復興店在5月底結束營業後，又一家老店走入歷史。

據悉，由於麥當勞進入台灣已達38年，昔日多家老店因座落位置商圈早已轉移，加上近年疫情衝擊、外送興起，使得代理台灣麥當勞的德昌公司開始全盤檢討全台各分店，並進行汰弱留強；但對於台中中正店結束營業，總公司回應是「基於整體商業考量」，其他不便多談。

資深員工也透露，中正店是麥當勞60多號店，台中第一家店是科博館店於1985年成立，是全台10號店，該店也是台中第一家有得來速的麥當勞，後因空地蓋起龍邦大樓，轉移至該大樓地下室，而科博館內麥當勞分店則是全台第24號分店，在中正店之前還有早已結束營業位公園路、自由路口的公園店，而緊鄰中國醫藥大學的學士店也比中正店歷史更悠久。

對於有粉絲感嘆，火車站前中正店結束營業後，以後要搭火車沒有麥當勞可以吃了，中正店也在歇業公告上，標出臨近的新時代購物中心分店，以及位於一中商圈的尊賢店，暗示支持者可轉移到該兩處分店。