新冠肺炎疫情趨緩，外界關注，8月本土個案是否又望跌破萬例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，要考慮疫情降到一定程度後，會不會有BA.4、BA.5的上升，「當然希望降到萬例以下」。

針對當前疫情，莊人祥今日表示，整體疫情有下降趨勢，但是比之前稍緩。對於8月會不會跌破萬例，他表示要考慮各國觀察到疫情降到一定程度後，會不會有BA.4、BA.5的上升，目前看到新加坡、紐西蘭都有類似狀況，疫情逐漸上升。

莊人祥表示，台灣疫情在下降，交叉快形成，8月當然希望降到萬例以下，目前幾個縣市的降低幅度比較緩和。人流的部分，5月第2、3周，很多人不敢去餐廳，現在大多數的人流開始出現，這都是會對疫情下降造成阻力。

針對死亡情形，台大公衛學院教授陳秀熙今表示，若僅靠疫苗保護力、抗病毒藥物，未改善醫療能量緊縮，台灣將無法回到新常態生活，7～8月超額死亡仍可達10～15％。

對此，莊人祥說，每個學者都可以用自己的方式推估，但是可能最後的結果不太一樣，國際上引用最多的經濟學人雜誌，5月的推估是會有2305人超額死亡，但是5月的死亡人數為2262人，差距只有43人，沒有像陳老師說會有很多的人會因為間接的醫療緊縮造成，5月份沒有看到。至於6月，當然是有可能比預期死亡多，要看看多少比例是確定宣告新冠致死，再看看是否有超額，至少5月看來是沒有這樣的情形。

莊人祥表示，指揮中心處理疫情，不會因為疾病的降級而有所鬆懈，是否將新冠肺炎從第5級法定傳染病降至第4級，行政上有一定的考量，也會做適當的裁量。

針對邊境管制，莊人祥表示，交通部長王國材觀察到7月1日、2日出境人數較多，但3～5日已下降，總量管制一直在監測中，我們也會放入考量，隨時進行適度放寬。

至於日、韓、越、泰是否有望成為低風險區，入境免除48小時內的PCR報告，莊人祥說，除了低風險區，還有其他的因素在考量。國內的疫情在逐漸下降，中重症也在下降，指揮中心會持續監測。