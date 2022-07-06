為鼓勵青年朋友玩社團，跳脫學校教育的舒適圈，嘉義市政府今年首度推出學生社團經費總補助60萬元，今並舉辦第2屆青領派啟動記者會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義高商熱舞社學生郭玉熏分享社團經驗。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵青年朋友玩社團，跳脫學校教育的舒適圈，嘉義市政府今年首度推出學生社團經費總補助60萬元，今並舉辦第2屆青領派啟動記者會。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵青年朋友玩社團，跳脫學校教育的舒適圈，嘉義市政府今年首度推出學生社團經費總補助60萬元，只要是嘉義市所屬高中職校學生提出企畫申請，每案最多能獲得2萬元補助，為讓學生學習寫企畫書、好好玩社團，市府社會處還規畫「學生社團補助行動方案」、「青領派高中職跨校社團5天4夜培力營隊」及「青年領袖論壇」等3大主軸活動，鼓勵大家參與社團，青春不留白。

嘉義市近年深耕青年扶植，不僅在社會處新成立勞動力及青年發展科，去年首辦青領派活動獲好評，今年第2屆以愛為核心精神，除規畫3大主軸活動，為協助解決學生辦社團經常面臨的經費問題，第一次推出總補助60萬元的計畫，委託新港文教基金會協助辦理，歡迎各校學生提案申請，今並在嘉義市有事青年實驗室舉辦啟動記者會。

嘉義市長黃敏惠也親自到場為年輕朋友加油打氣，指第2屆青領派正式啟動，嘉義市是能夠帶給年輕人希望的好地方，希望學生從社團活動中學習成長，所以不僅成立有事青年品牌，還成立了有事青年實驗室，安排經驗豐富的業師給予協助，歡迎年輕朋友踴躍參加，一定能滿載而歸。

「玩社團，是件令人驕傲的事！」社會處長林家緯表示，自己在學生時期，社團給予他許多能力的養成，特別是領導團隊，以及和不同群體進行交流，都讓他在未來人生的道路上，能夠運用得宜，今年社會處更擴大學生社團參與，期望號召更多學生懂得玩社團，培養群育、擴展知識及發展興趣，從中培養民主法治及公共參與的素養與組織領導才能，培養出嘉義未來更多的領袖人才。