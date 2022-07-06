提四縣市長人選 蔡英文：彰化嘉市贏鄉親支 持、花東開新局。曾薏蘋攝

民進黨今為花蓮、台東、嘉義市及彰化縣長參選人召開提名記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，民進黨有責任回應人民的深切期待。要在彰化縣和嘉義市，贏回鄉親對民進黨的支持；也要在花蓮縣和台東縣，為地方建設開創新局，團結邁向勝選。

今四位縣市長參選人分別是彰化黃秀芳、嘉義市李俊俋、花蓮縣Kolas Yotaka、台東縣劉櫂豪。

蔡總統致詞指出，這兩年多來，在全體人民的共同努力下，拚防疫也拚經濟。全國疫情逐漸趨緩，台灣，也在一步步邁向疫後的正常生活。

她說，這兩年多的經驗，更加體認到，無論是拚經濟還是拚防疫，中央和地方更要攜手同心。

她說，台灣要提升中央和地方的治理功效，需要更優質、更專業、更宏觀的地方首長，才能在挑戰和變動中，充分發揮城市的潛力、照顧人民的需求。

她指出，民進黨身為執政黨，有責任推出最好的候選人，來回應民眾的期待，進一步為城市的發展、為台灣的進步來共同努力。

她說，因此，她要推薦兩位出身總統府團隊的候選人，以及兩位表現非常優異的國會戰將。這樣的推薦，也表達對這四個縣市的重視。

她說，首先，她宣布，徵召黃秀芳同志參選彰化縣縣長。親切、認真，是秀芳委員的招牌形象。她是溫柔堅韌的彰化女兒，在中央，為地方爭取建設，促成中捷延伸彰化，非常堅定；為受災損農漁民爭取補助，也非常堅定。

她說，明年彰化縣建縣將滿三百年，現在正是擘畫下一個百年的重要時刻，黃秀芳長期在地服務，深入了解民意，以專業和努力，一定能讓彰化找回光榮感、為城市注入新動能。

她說，接下來宣布，徵召李俊俋同志參選嘉義市市長。俊俋副秘書長是嘉義子弟，當過立委、也當過嘉義市副市長，現在是她在總統府工作的左右手。

她說，從基層到中央、從行政到立法，李俊俋有完整的歷練，有專業的口碑，更有行政能力。嘉義市要大進步、大發展，需要更有前瞻視野的市長來掌舵，相信，李俊俋是最佳的人選，要讓最有能力、魄力、行動力的李俊俋，來改變嘉義市，帶給市民一個進步的未來。

她說，再來，她宣布徵召Kolas Yotaka同志，參選花蓮縣縣長。花蓮一直是民進黨的艱困選區，需要最強的戰將。從桃園的原民局長，到立法委員，從行政院到總統府，Kolas都是執政團隊的得力助手。在去年公投期間，Kolas運用下班時間，深入花蓮十三個鄉鎮市，向縣民朋友說明公投對台灣未來的重要性。

她說，Kolas專業、認真，又有國際觀，從地方到中央歷練完整，從基層到國際全面關照。她看到Kolas說「艱困不代表不可能」，所以，我有信心，她一定能夠翻轉花蓮、榮耀花蓮。

她說，最後宣布，徵召劉櫂豪同志參選台東縣縣長。櫂豪委員在台東深耕超過二十年，更具有司法、行政、立法的完整歷練，是民進黨台東的最強戰將。台東所需要的各項建設，劉櫂豪都努力爭取到最多的資源，為在地帶來進步改變。

她說，台東是擁有多元族群、文化融合的土地，櫂豪常說，「越在地就越國際」，很有信心，只要台東能夠發揮自己的特色，就能被世界看見，這也是他努力耕耘的目標。相信劉櫂豪一定可以做到，將帶領台東發光發亮。

她說，這四位候選人，都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心。未來擔任縣市首長，一定能讓中央地方更緊密合作，在變局之中，穩健地帶領城市進步發展。