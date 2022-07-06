「臺灣陶藝獎」是臺灣陶藝競賽的最高殿堂，在新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦的第三屆競賽成果，匯集66位創作者展出121組高水準作品，器物樣貌與材質表現多元豐富。其中林智斌《荷映秋水》，乍看之下是殘荷秋枯的景色，定睛細品，原來是一組饒富新意的實用茶席，令駐足觀賞的民眾相當意外，掀起一波討論熱潮！

畢業於國立臺灣藝術大學雕塑系的林智斌以《荷映秋水》獲入選肯定，手捏不同姿態的「殘荷」、「蓮藕」等，沒有上釉的作品更顯樸拙，寫實擺設如同一幅畫，令人沈醉在殘荷湖光的美景之中。每個獨立的物件各有其實用功能，像是荷葉造型的茶海、茶杯、茶倉與壺身，仔細一看，莖幹造型的壺嘴巧妙的依附在壺身上，是一組跳脫約定俗成，兼具美觀品賞與功能特性的作品。

獲評審特別獎的鍾鏡平《木人樁免濾紙咖啡沖泡器》，看似傳統練習武術的木人樁，換個角度就看見單柄咖啡杯、咖啡濾壺一個個疊起，杯身畫上水墨感的山形、明月，帶來靜謐的感官感受。這件作品引起民眾紛紛「葉問魂」上身，打起拳法和作品合照，每個人自創拳頭、手臂和腿腳的動作搭配表情，相當逗趣有創意！

獲入選的葉晴恩《加一點水餃調味罐》取臺灣常民食物水餃造形，製作餐桌中的小角色—調味罐，為營造展示氛圍，藝術家把白土擀成一片片如餃子皮的樣子，再將紅土裝在大碗公中，像是水餃的肉餡，讓民眾看到直呼「肚子餓，想下水餃吃了」，是一組討喜又兼具實用性的作品。

陶博館館長張啟文表示，「臺灣陶藝獎」其中實用獎以實用性、原創性2個指標評選，鼓勵實用性生活陶藝創作，來展現創作源自於生活、新當代生活美學以及獨特人文面貌的陶藝創作。

本屆「實用獎」獲獎與入選作品的創作者跳脫傳統陶瓷的表現手法，將各自對生活樣態的不同想像，推出滿足日常生活物質所需與心靈創造，兼具實用與創意，多位陶藝家不拘於一般固有的器物形制，挑戰多元面貌的可能性，讓陶器不止是陶器！

「第三屆臺灣陶藝獎」即日起至8月28日止於陶博館3樓特展室展出，每日14：00有專人導覽，可直接在服務臺登記，不需事先預約，歡迎有興趣的民眾多多利用。更多相關展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/及粉絲專頁https://／www.facebook.com/YCMuseum查詢。