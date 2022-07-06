台中市烏日分局大肚分駐所巡邏員警5日下午在沙田路二段取締違規車輛，一輛汽車見警車立即迴轉，員警察覺有異追上前盤查，是一車共4名移工到溪邊遊玩返程，車內有1名逃逸移工，當場被捕，依照違反移民法移送台中第一專勤隊收容。

5日下午5點半左右大肚分駐所員警在沙田路二段執行取締交通違規勤務，當時一輛汽車見到警方就立即調頭，員警見狀立即追上去，在車陣中攔下該車。

據了解，車上包括駕駛共有4名越南移工，4人一起到溪邊抓魚，沒想到回程碰到警察取締，該名駕駛因曾是逃逸移工交保，心虛調頭，沒想到違法的不是他，而是同車坐在後面的江姓友人，江男因全程不發一語，也不敢回覆員警問題，無法交代身份等，員警將其帶至移民署確認身份。

該名江姓移工過去在雲林縣的工程公司上班，因薪水太低而逃逸，後來在各地打零工度日，沒想到卻因同行友人心虛調頭而被員警抓。警方表示，因江男無法表達自己的年籍資料，於是將其帶到移民署台中專勤隊查證身份，經查為逾期居留的失聯移工，依違反入出國及移民法移送移民署台中第一專勤隊收容。