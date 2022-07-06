金門今天出現近3年來最大的降水，金沙鎮農田大面積漫淹情形。（Huang YI提供）

楊鎮浯縣長偕金沙鎮長吳有家等人現勘，肯定防排水系統等水利設施發揮應有作用。（縣府提供）

金門今天出現近3年來最大的降水，湖庫有大量進水。（縣府提供）

楊鎮浯縣長帶領縣府團隊主管，偕金沙鎮長吳有家等人現勘金沙水庫。（縣府提供）

金門今天半夜下起一場大雷雨，雨量累計78.5毫米，出現近3年來單日的最大降水，傳出道路、農田大面積漫淹，甚至侵入民宅泡壞家俱情事。楊鎮浯縣長偕金沙鎮長吳有家等人赴現場勘查，指示相關單位配合鄉鎮公所從優、從速補助受損災戶，減少鄉親的損失和負擔。

金門氣象站主任曹嘉宏說明，金門地區自昨天入夜以後，即陸續出現較大雨勢，迄今天凌晨1時至2時之間更見傾盆大雨，隨後仍有間歇性大雨，至清晨才逐漸緩和，民眾驚呼：「雨水像用倒的！」西半島金門氣象站所在的水頭測站累計雨量78.5毫米，東半島雨量更大，其中金沙鎮累計105.5毫米，金湖鎮也有92毫米。

全島地勢低窪區域相繼傳出淹水災情，道路、農田大面積漫淹之外，更有民宅淹水導致家具泡水，其中又以金沙地區最為嚴重。

楊鎮浯縣長一早就指示葉媚媚參議先會同各相關單位檢視降雨情況及低窪地區積水情形，並在議會結束後，率縣府團隊包括參議葉媚媚、工務處長許鴻志、建設處長李有忠、自來水廠廠長張武達等人，偕縣農會總幹事文水成赴現場勘查。

金沙鎮長吳有家在半夜3時赴轄區指揮蓄排水系統和水閘門作業管控，迄清晨以後積水逐漸消退，讓民眾鬆了一口氣。金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧也帶隊清除馬路淤沙，確保交通順暢安全。

楊鎮浯偕吳有家等人現勘後表示，儘管今天的強降雨已達歷年淹水的降雨量，且雨勢之大為近年少見，但積水也在短時間內迅速消退，顯示幾年來縣府建置之防排水系統等水利設施發揮應有作用及效益。縣府也特別感謝各鄉鎮公所在第一時間即時應變處理，將災損減至最低程度。