0206大地震後異地重建的「梧桐寓所」住戶認為縣府多給非重建戶補助，今早掛白布條抗議陳情。（王志偉攝）

2018年0206花蓮大地震，當年有3棟集合式住宅大樓、造成195戶無家可歸，各界發起募款，縣府以異地重建、領取救助金2案安置受災戶，其中43戶選擇異地重建，其他受災戶領現金補助，但重建戶不滿救助金方案每坪可「多領」約5萬元，實在不合理，高掛布條抗議；縣府回應，因重建成本高於預期，補差額給非重建戶。

0206大地震造成花蓮市雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿大樓倒塌，195戶家園盡毀。縣府以1坪換1坪、每坪11萬元為基準，讓災民自選異地重建及領取救助金，其中43戶選擇異地重建，去年10月入住位於新城鄉北埔村的「希望工程安心住宅（梧桐寓所）」，所有經費均由震災善款支付。

今早，10多名住戶在大樓外抗議，掛起「政府騙了重建戶，騙了草草就了事」、「窮困潦倒重建戶，流浪四年受排擠」等布條，表達不滿，縣議員參選人陳財能也到場關心。

為何非重建戶可多拿每坪5萬元的補助！郭姓住戶不滿，縣府以「重建戶有土地」為由讓非重建戶多拿錢，很不公平，若以「梧桐寓所」最小15坪計算，重建戶一戶就少領70多萬元，真的不合理，住宅戶認為善款應平均分配。

多名住戶也提到，重建當時縣府承諾每戶1車位，最後只有26格停車位，讓住戶搶用或租用；新住宅鄰近鐵軌、平交道旁，每10分鐘就受噪音影響，縣府承諾會協助設置隔音牆，遲遲未見改善。

縣府建設處長鄧子榆解釋，非重建戶領取的差額補貼，因「梧桐寓所」土地由善款購置，興建過程增加額外開支，善款委員會同意支應，事後非重建戶認為重建戶每坪實質獲得超過11萬元基準，認為不公平，由代表提案，算出差價後，善款委員會通過補發每坪約5萬元。

至於住戶不滿停車位不足一事，鄧子榆說，現有停車格數量符合法定數量，若要增為每戶一車格，依建築法規須挖地下室，評估成本將大增且需由住戶負擔，住戶也都參與討論；隔音牆因涉及鐵路相關權責，由相關單位研議規劃。

花蓮0206地震獲社會愛心捐款約24億多元，由前行政院長張善政擔任召集人，成立捐款管理及監督委員會，推動災後重建，委員會今年2月22日宣布完成階段性任務，根據最後一次會議記錄，善款餘額約10億多元。縣府將剩款轉設立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」。