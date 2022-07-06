雲林縣北港朝天宮疫情後首波海外交流，南非開普敦朝天宮回北港謁祖。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮疫情後首波海外交流，南非開普敦朝天宮回北港謁祖。（張朝欣攝）

南非開普敦朝天宮媽祖今年初指示返台到雲林縣北港朝天宮謁祖，廟方一度煩惱沒有航班，沒想到上個月新加坡航空即宣布恢復航班，讓謁祖得以順利進行，6日開普敦朝天宮董事長韋佑勳率團抵達北港朝天宮，這也是疫情爆發2年多來，北港朝天宮首波海外交流，眾人齊禱疫情趕快消退，讓大家能夠安居樂業。

自南非千里而來的開普敦朝天宮進香團，上個月14日從開普敦搭機，15日抵達台灣，入境檢疫期滿後展開謁祖準備。6日搭乘遊覽車前往北港朝天宮，先於北港牛墟整隊，北港朝天宮依古禮出動開路鼓、舞獅、千里眼與順風耳將軍，信眾燃放鞭炮迎接許久未見的「非洲媽祖」。

韋佑勳表示，南非有許多華僑是媽祖信徒，因此於2001年自北港朝天宮分靈媽祖，成立南非開普敦朝天宮。開普敦位於2大洋流交會處，遠洋漁業非常發達，是重要的漁業根據地，漁民們都很感謝北港媽祖能分靈來此照顧他們。

韋佑勳說，疫情嚴峻時期能夠回來謁祖，是1種神跡，今年1月開普敦媽祖突然指示要回北港，所有幹部都嚇一跳，因為各航空公司都停飛，根本沒有班機可以搭乘，但2天後新加坡航空便宣布復飛，非常神奇。

另外，此次回來謁祖，台灣有疫情管控，原本是14加7天的入境居家檢疫，6月15日他們抵台當天，衛福部即宣布改為3加4天，讓大家有更多時間，準備回祖廟的相關事宜。

北港朝天宮表示，南非開普敦朝天宮2001年成立後，隔年便回來謁祖，之後有數次回北港參加媽祖相關慶典，此次是第2次謁祖行程，也是疫情後朝天宮首波海外交流，面對跨海千里而來的信眾們，大家都非常珍惜這段情緣。