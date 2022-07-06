《我願意》男主角姚淳耀、炎亞綸（吳庚霖）出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

《我願意》男主角姚淳耀、炎亞綸（吳庚霖）出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

《我願意》男主角姚淳耀、炎亞綸（吳庚霖）出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

《我願意》男主角炎亞綸（吳庚霖）比出劇中手勢。（陳俊吉攝）

邪教犯罪影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，吸引中華電信投資，助攻原創台劇躍上國際，6日該劇雙男主角姚淳耀、炎亞綸（吳庚霖）出席媒體茶敘揭曉正式預告替新戲造勢。談到宗教信仰，兩人不只都會去求神拜佛問卜，姚淳耀還曾花10萬被「老師」指示買寶劍、金元寶換「10年大運」，炎亞綸則是固定會請人看風水，透露每年「迷信費」約10萬左右，還有一年特別高，因為迷上水晶花10萬買晶洞。

炎亞綸表示自己喜歡去行天宮拜拜、求籤，曾經太愛抽籤抽到神明不給他籤，「可能神明覺得我很煩，甚至也抽過叫我不要凡事都問。但我就喜歡抽籤的感覺」。他透露去行天宮時常與收驚的師姊聊天，感嘆：「去的時候都是低潮期，光是被問名字就很感動，覺得被在乎。」也曾去泰國拜四面佛，「在低潮時請祂給我一個勇氣走下去，這個願望需要連續5年還願，只是這兩年因為疫情去不了，只能請朋友遠距幫我還願。」是否真的「有效果」？他說：「寧可信其有，也找到很多能量和勇氣，也有了願意去面對自己的行為。」

姚淳耀曾在入圍金鐘後，想求好運、透過神明為自己加持，在好友巫建和的建議下，帶著曾獲得的金鐘主持人獎座去拜神，果然再拿到金鐘視帝，結果炎亞綸大驚詢問：「你也有得過主持人獎？」現場哄堂大笑，他趕緊自嘲「好失禮喔」。

炎亞綸形容這次的飾演的角色是討人厭的大明星，甚至在劇中摔本，他笑言：「只有這部戲可以滿足這件事，怎麼敢，會被導演罵死！」以前偶有情緒上失控狀況，「自以為對工作要求完美，沒做到後轉嫁到別人身上。長大後告訴自己要多準備、多注意細解、多用以往的經驗，不一定要倚靠其他的人。」但他也徹底感受該角色的內心的困境，「很多大明星會不知道是如何站到舞台的高點，到底是自己的魅力還是身邊的人造就一切，才會投入宗教裡面。」

被問劇中耍大牌的行徑是否有參考身旁明星友人的表現，他大喊：「我自己，都參考我自己！」他甚至在讀本之後直接問劇組：「這個角色是不是在寫我？」姚淳耀表示認識他後並這麼不認為，就連姚淳耀閃到腰都立刻被炎亞綸發現，炎亞綸立刻分享適合的處理方式，他大讚炎亞綸：「超貼心！」

此次刻意用真名演出，炎亞綸說：「真名會打醒我一件事：『你就是一個人』，不管你今天獲得多少掌聲，這個名字一再提醒我是個普通人，主角經歷過的困難，也是吳庚霖的。」他也表示，「真名是爸媽從小給的珍貴寶物，從過往經歷過情感堆疊的名字，提醒我這個容易得意忘形的人能夠時時刻刻踩在地板。

預告中看見炎亞綸被亂棍毒打，看似被賦予任務要突破身體極限，感受到疼痛、恐懼，而姚淳耀則高舉雙手歡迎信眾入教，並一一替信徒們加持。談到這場驚心動魄被亂棍毆打的戲，炎亞綸透露這是自己堪稱第一次被那麼多人打，他直喊：「若認真感受被打對於身體和心智造成的反應，感受被打的羞辱與疼痛時，有不同思考方式，比如被打時自己可以承受，旁人雖看起來很荒謬變態，甚至想去報警，但當身體開始記憶起這一切時，是感謝的，如果還可以，可以再來一次嗎？自認一切相當矛盾。」姚淳耀在旁幸災樂禍地說：「以教主的身份來看，看他疼痛的樣子，當下覺得很開心！」

姚淳耀用舒服二字形容與炎亞綸（吳庚霖）對戲過程，「他會非常自然的讓你相信他就是劇中人氣巨星角色，相信我在幫他淨化。同時他也是很願意敞開自己跟大家分享的人。」姚淳耀表示讀本第一天，炎亞倫就很願意「打開自己」，「他會分享私下曾發生過的事情，一秒就沒有距離，認識到現在只會越來越喜歡他，在實境節目看到的他，就是平時的樣子。」姚淳耀更稱讚：「但是在戲裡看到他又呈現沒有看過的樣子，內在很多東西好像只能透過這次表演一次爆發出來！」炎亞綸則謙虛說，「以前會覺得演員的感謝名單都會提到對手戲演員，看起來很表面，但是這次深刻體驗，不是場面話，是很開心獲得好的夥伴。」他強調這部戲是難得之作：「湊成這一局是天時地利人和，很難再有！」

姚淳耀提到這次飾演「教主」的難度：「去說服大家是很困難的事情，因此找了很多紀錄片和書籍，發現教主的嗓音很有說服力，一聽到教主的聲音彷彿被催眠，所以我在詮釋很長的台詞時很努力讓自己完全不NG。」他也很感謝炎亞綸和其他飾演信徒演員的信服和崇拜，「是大家一起讓這個角色成立！」

炎亞綸坦言，在詮釋過程中，會更信任這個心理成長團體，他舉例，現實生活中，被父母體罰時，反而是從另外一種方式，從被滿滿的愛包圍中得到一股力量，不管現實或是角色當中，存在這麼多矛盾，你客觀看這些事情超級荒唐，若是身為當事人，很大一部分會覺得很認同。

邪教犯罪影集《我願意》由絡思本娛樂製作公司製作，描述姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。該影集是台灣首見的影集類題材，具前瞻視野、結合金獎陣容和鮮明美學，由金鐘編劇吳洛纓、《角頭-浪流連》破億票房導演姜瑞智共同執導，7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台首播。