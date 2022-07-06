文／健康醫療網

新冠疫情持續中，國內今天新增3萬4499例本土個案，累計396.4萬多人確診，染疫人數持續增加，也引發染疫者擔憂治療後仍有的副作用。一名男大生染疫後經治療後，咳嗽等呼吸道症狀完全緩解，但卻發現晨間勃起消失，與女友親密時，因勃起硬度不佳，讓女友懷疑情變。所幸就醫後，透過檢查合併口服藥物等治療，才重振雄風，恢復自信心。

●感染新冠肺炎 易造成勃起功能障礙

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科醫師許哲維表示，許多國外報導指出，新冠病毒感染和男性的勃起功能大有關係，病人如何治療並恢復至染疫前的勃起功能，成為一大課題。臨床上常見病人多半過去就有心血管疾病風險，新冠病毒感染使其勃起功能更加衰退。

●病毒影響勃起功能 可透過藥物、針劑等改善

許哲維表示，病毒主要透過3個不同路徑影響勃起功能：降低肺部血氧飽和度、破壞陰莖海綿體血管內皮細胞、感染睪丸造成雄性素降低。臨床上會詢問病人病史和評估其風險因素，進一步抽血或安排檢查，最後針對病人需求給予治療，治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主。然而，各種方式均有優缺點，許哲維建議，病患宜與醫師充分溝通後，選擇最適合自己的處理方式。

許哲維並提醒，疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或減少運動，都影響男性勃起功能，若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，適度運動搭配健康飲食和規律作息，才能真的有助恢復健康。

本文經授權轉自：健康醫療網的男大生染疫影響「勃起功能」 醫助重振往日雄風