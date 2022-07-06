台中市出現兩例BA.5變異株本土個案，指標個案母子三人由美國入境，傳染給接機的哥哥及母親。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（6日）新增4669例本土個案以及10例死亡個案；值得注意的是市疫情從高原期脫離，但也傳出2例BA.5變異株本土個案，1名30多歲媽媽帶1子1女由美國入境，由哥哥與母親到機場接送至檢疫旅館，因其入境唾液快篩陽性，日前基因定序為BA.5變異株，哥哥與母親進行PCR確診，基因定序為BA.5變異株。

中央流行疫情指揮中心6日公布台灣出現2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，台中市衛生局說明，該案源自1名30多歲的女姓6月19日帶著2名子女由美國入境，由其母親和哥哥自行開車將三人載往防疫旅館檢疫，車程中5人皆載口罩，唯緊閉窗戶沒有開窗保持通風。

台中市衛生局副局長陳麗娟指出，當日落地採檢該指標個案30歲女姓即為陽性，其子女在6月23日也出現發燒、採居家快篩陽性，3人皆為境外移入個案，母子3人6月26日隔離期滿返家；期間6月24日個案哥哥出現咳嗽、發燒，也快篩陽確診。

但指標個案基因定序6月29日出爐為BA.5變異株，也因此立即為其同行同住家人一起進行PCR以及基因定序，PCR再揪出其母也確診，基因定序7月5日出爐，5人含3境外移入、2本土皆為BA.5，目前4人已解隔，剩案母仍在居家照護隔離中。

陳麗娟也強調，目前已開放入境民眾可以由家人接機，但經疫調發現，5人皆戴口罩未飲食，仍傳染給接機親友，因而建議由親友接送者應比照防疫車隊規格，最好要打滿三劑疫苗，或至少兩劑，且上車前要對鞋底、手部等做清消，車內要保持通風，勿飲食及脫口罩交談。